Nachdem die Yoga-Einheit für Samstag, 27. Juni, bereits abgesagt worden war, wird sicherheitshalber auch das für Sonntag, 28. Juni, geplante Zumba-Training gestrichen. Das Hochintensive Intervalltraining (HIIT), das immer montags und mittwochs stattfindet, wird bis zum Ende des Lockdowns ebenfalls ausgesetzt. Der Hüpfburgenpark, der bis Sonntag, 28. Juni, bleiben sollte, ist bereits abgebaut worden. Die riesigen Luftkissen sollen ab dem 1. September erneut im Park aufgeblasen werden - wenn Corona es zulässt.

Der Park an sich ist weiterhin zu den normalen Zeiten – 6 bis 20 Uhr, Verweildauer bis Einbruch der Dunkelheit – geöffnet. Auch alle Spielplätze stehen zur Verfügung, eine Partie Minigolf kann ganz normal gespielt, an den Sonn- und Feiertagen können die Tretboote gemietet werden. In allen Bereichen gelten jedoch die aktuellen Kontaktbeschränkungen. Demnach dürfen sich nur zwei Personen oder Angehörige eines Haushalts gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten. Zudem weist Gartenschaupark-Geschäftsführer Peter Milsch darauf hin, dass Abstands- und Hygieneregeln genau beachtet werden sollten.

Die Camping-Pods und Hexenhäuschen werden frühestens ab dem 1. Juli wieder vermietet, und auch die Grillplätze dürfen derzeit nicht genutzt werden.

Der Eintritt in den Gartenschaupark kostet fünf Euro pro Erwachsenem inklusive eigener Kinder. Eine Dauerkarte, die das ganze Jahr über genutzt werden kann, gibt es für 24 Euro, ebenfalls inklusive eigener Kinder.