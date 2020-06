Brand bei Firma in Varensell

Rietberg-Varensell (gl). Bei der Hubert Altehülshorst GmbH an der Hauptstraße in Varensell brennt es. Rund 200 Feuerwehrleute aus Rietberg, Verl, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock sind im Einsatz. Eine Halle brennt in voller Ausdehnung.