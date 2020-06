Zinkbad bei der Firma Altehülshorst steht in Flammen

Etwa 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Rietberg vor Ort – mit Video

Rietberg (WB). Etwa 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am frühen Mittwochabend wegen eines Brands beim Galvanikunternehmen Altehülshorst in Varensell alarmiert worden. Ein alkalisches Zinkbad im ersten Obergeschoss des Unternehmens brennt. Die Alarmierung erfolgte um 19 Uhr. Die Summe liege sicherlich „im recht hohen sechsstelligen Bereich“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.