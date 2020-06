Wie die Feuerwehr mitteilt, war am Sonntagabend ein Stromabnehmer an einer Schiene für die Kranbahn in Brand geraten. Um näher an das Feuer zu gelangen, wurde die Drehleiter in die riesige Halle gefahren. Mit Hilfe eines mit Kohlendioxid gefüllten Feuerlöschers konnte der Brand aus unmittelbarer Distanz schnell und ohne größeren Schaden gelöscht werden. Nach etwa 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte aus Rietberg und Neuenkirchen wieder abrücken.