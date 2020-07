Die vorliegenden Pläne böten eine gute Grundlage, um in Ruhe und Geschlossenheit die weiteren Entscheidungen zu treffen, heißt es dazu in der Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Diese Einigkeit sollte auch für die Erarbeitung eines Konzepts zur Weiternutzung des Gebäudes der ehemaligen Hauptschule erzielt werden. Eine Tempo-30-Zone für die gesamte Ortsdurchfahrt, die Einrichtung einer weiteren Bushaltestelle in Nähe der Feuerwehr sowie zusätzliche barrierefreie Bushaltestellen sind weitere Beispiele, für die sich die SPD-Kandidaten in Mastholte einsetzen werden.

Neue und alte Gesichter kandidieren

Im Wahlbezirk Drei kandidiert Stefanie Friesen. Die kurz vor ihrem Abschluss stehende Juristin ist 31 Jahre alt, seit fünf Jahren verheiratet und in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Politische Erfahrungen konnte sie bereits vor zwei Jahren im Düsseldorfer Landtag für die SPD-Fraktion sammeln. Im Wahlbezirk Vier hofft Hans-Peter Scharpenberg auf viele Stimmen. Er war lange als Bankkaufmann tätig. Der sportbegeisterte Rentner ist seit vielen Jahren ehrenamtlich im Sportverein Rot-Weiß Mastholte engagiert und leitet dort die Tennisabteilung. Dem Handball hat er 45 Jahre als Schiedsrichter zur Verfügung gestanden. Im Wahlbezirk Fünf tritt Christian Boehlau für die SPD an.

Der Ingenieur (54) lebt mit seiner Familie seit 16 Jahren in Mastholte-Süd. Derzeit renoviert er mit viel Begeisterung ein altes Haus in Mastholte. Im Wahlbezirk Sechs kandidiert Ursula Ecks. Seit vielen Jahren vertritt sie die Interessen von Rietberg im Stadtrat, Kreistag und im Landschaftsverband. Ecks ist verheiratet und lebt seit mehr als 40 Jahren in Mastholte. Durch ihre mittlerweile erwachsenen Kinder kennt sie alle Strukturen – von Kita und Schule bis hin zu den Vereinen.