Bei dem Corona-Infizierten handelt es sich nach Angaben von Wiesenhof-Geschäftsführer Axel Ringhoff um einen eigenen, fest angestellten Produktionsmitarbeiter des Rietberger Unternehmens. Wie sich der Mann angesteckt hat, wurde nicht mitgeteilt. Er sei inzwischen in Quarantäne, zeige aber keinerlei Anzeichen einer Erkrankung. Vorsorglich seien in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt vorübergehend auch drei weitere Mitarbeiter in häusliche Isolation geschickt worden, sagte Ringhoff.

Umfangreiches Hygienekonzept

Bei Wiesenhof in Rietberg wurden in der vergangenen Woche 264 Mitarbeiter auf Covid-19 getestet. Nur ein Ergebnis fiel positiv aus. Bei einem vorangegangenen Corona-Reihentest Anfang Juli waren keine positiven Befunde festgestellt worden.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat sich die PHW-Gruppe, zu der Wiesenhof gehört, eigenen Angaben zufolge ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept verordnet.

Festanstellungen statt Werkverträge

Zudem kündigte die Gruppe an, alle Werkvertragsbeschäftigten in den für die Geflügelfleischerzeugung maßgeblichen Bereichen in feste Anstellungsverhältnisse zu übernehmen. Aktuell seien etwa 20 Prozent der Beschäftigten über einen Werkvertrag beschäftigt. PHW-Vorstandsvorsitzender Peter Wesjohann: „Wir haben diese Quote in den vergangenen Jahren bereits schrittweise reduziert.“

2,68 Milliarden Gesamtumsatz

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die PHW-Gruppe einen Gesamtumsatz von 2,68 Milliarden Euro. Die Mitarbeiterzahl lag bei 7032.

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch bei Branchenprimus Tönnies in Rheda ist Wiesenhof in Rietberg der dritte fleischverarbeitende Betrieb im Kreisgebiet, bei dem Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet wurden.