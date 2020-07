Das Elternhaus prägte sein späteres berufliches Wirken: Als zweites Kind des Gastronomenehepaars Hubert und Bernhardine Kreutzheide erblickte er am 17. Juli 1940 das Licht der Welt. Während seine im vorigen Jahr verstorbene Schwester Ria die elterliche Gastwirtschaft mit angeschlossenem Saalbetrieb übernahm, baute sich Seppel Kreutzheide schon in jungen Jahren direkt nebenan eine eigene Existenz auf: Nach bestandener Meisterprüfung eröffnete er eine Bäckerei mit angeschlossenem Café.

Seppel-Partys erlangten überregionalen Kultstatus

Der Betrieb florierte, Lebensmittelgeschäft und Gastwirtschaft kamen rasch hinzu. Später baute er Kegelbahnen und Fremdenzimmer an. In den 1980er-Jahren erlangten die legendären Seppel-Partys überregionalen Kultstatus. Daraus folgte die Eröffnung seiner Festhalle vor gut 30 Jahren, die sich seither bei Vereinsveranstaltungen und Familienfeiern aller Art großer Beliebtheit erfreut.

Am 11. November 1964 führte Seppel Kreutzheide seine Ehefrau Elisabeth zum Traualtar. In den Folgejahren schenkte das Paar zwei Kindern das Leben. Tochter Barbara unterstützt ihn inzwischen tatkräftig bei der Führung des Familienbetriebs. Sohn Martin trat 2019 mit dem Königsschuss in die grünen Fußstapfen seines Vaters: Seppel hatte die Schützenbruderschaft St. Laurentius mit seiner Frau in der Session 1972/73 regiert.

Engagement als Schützenfestwirt seit 1971

Untrennbar mit dem örtlichen Schützenverein verbunden ist sein Name aber auch wegen seines Engagements als Festwirt. In dieser Funktion richtet der Jubilar seit 1971 das Schützenfest aus. Dabei beweist der 80-Jährige bis heute nicht nur bei der Programmgestaltung ein glückliches Händchen, sondern auch bei der Einbeziehung der Jugend. Schon früh installierte er eine Sektbar mit Partymusik und Disco-Atmosphäre im Zelt, um auch die jüngere Generation fürs Fest zu begeistern. Heute gibt es solche abgetrennten Bereiche für den Nachwuchs auf fast jedem Schützenfest. Als Gaststars für den Festball am Sonntag holte der Jubilar unter anderem die Schlagerstars Ibo, Olaf Henning und Andrea Berg nach Westerwiehe.

Dem Vorstand des Schützenvereins gehörte Kreutzheide viele Jahre als stellvertretender Brudermeister an. In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste erhielt er den Hohen Bruderschaftsorden und das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. 2016 ernannte ihn der Verein zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit. Bis heute ist er ein verlässlicher Ansprechpartner für die Grünröcke – ebenso wie für alle anderen Vereine im Ort.