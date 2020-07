Der Fahrer touchierte eine Linde und anschließend ein gemauertes Brückengeländer auf der gegenüberliegenden Seite. Der junge Mann wurde bei dem Unfall offenbar eher leichter verletzt und zur Kontrolle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Polizei sperrte die Bresserstraße während der Unfallaufnahme rund eine Stunde lang komplett. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden.

Fahrzeug schleudert über die Fahrbahn

Zu dem Unfall war es nach ersten Ermittlungen gekommen, als der Rietberger mit dem Opel auf der Kreisstraße 40 in Richtung Moese unterwegs war. In dem Bereich ist die Geschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert. Kurz vor der Brücke Schwarzer Graben geriet das Auto dann zunächst rechts gegen den Baum, schleuderte quer über die Straße und prallte rund 50 Meter weiter auf der linken Seite gegen das Brückengeländer des Bachs. Anwohner halfen dem 19-Jährigen aus dem Fahrzeug und verständigten den Rettungsdienst. Ferner wurde der Löschzug Mastholte alarmiert, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen und die Straße zu reinigen. An dem Wagen entstand Totalschaden.