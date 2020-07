Berücksichtigt werden die Bereiche Mobilität, Konsum, Sanieren und Bauen, Erneuerbare Energien, Klimafolgenanpassung sowie Biodiversität. Dafür stehen zunächst 40.000 Euro zur Verfügung. Förderfähig sind demnach das Sanieren von Gebäuden, das Zurückgreifen auf regenerative Energien, das Begrünen von Fassaden und die Gartengestaltung ebenso wie zukunftsweisende Ideen wie die gemeinsame Nutzung eines Elektroautos oder Lastenfahrrads. Auch für eigene Vorstöße der Bürger, die im Förderkatalog nicht enthalten sind, lässt die Richtlinie des Programms eine Lücke, um – nach Rücksprache mit Klimaschutzmanagerin Svenja Schröder – eine Subvention zu ermöglichen.

Klimaschutz und Klimaanpassung ganzheitlich betrachten

Konkret kann das heißen: Der Kauf eines E-Bikes wird mit bis zu 250 Euro unterstützt, wenn das Rad auch tatsächlich Fahrten mit dem Auto ersetzen wird. Möglich ist ebenfalls, sich etwa die Reparatur seines defekten Kühlschranks fördern zu lassen, wenn so ein Neukauf verhindert wird. In diesem Fall lässt die Stadt bis zu 100 Euro springen. „Oft sind dies nur kleine finanzielle Hilfen für die Bürger. Die sind jedoch unkompliziert zu beantragen und sollen auch ein Anreiz sein, sich mit dem Thema Klimaschutz sowie der Schonung von Ressourcen zu befassen“, teilt die Emskommune mit. Simpel sei das Prozedere auch deshalb, weil die Förderung wie ein Rechnungszuschuss zu verstehen sei: Förderanträge sind – anders als bei Subventionsprogrammen von Land oder Bund – erst nach Umsetzung der Maßnahme zu beantragen. Dieses Vorgehen vereinfache für beide Seiten die Abwicklung.

„Mit diesem Förderprogramm stellen wir einmal mehr unter Beweis, dass wir in Rietberg nicht nur von Klimaschutz reden. Wir packen das Thema an und ermuntern alle Bürger im Ort zu aktivem Handeln“, sagt Bürgermeister Andreas Sunder. Vor der Sommerpause hatte der Stadtrat das Paket einstimmig auf den Weg gebracht. Die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung werden darin ganzheitlich betrachtet und es bezieht alle Rietberger mit ein, egal ob Mieter oder Eigenheimbesitzer. Zahlreiche Ideen der Verwaltung, der politischen Fraktionen und auch des Klimabeirats sind darin eingeflossen. Ein weiterer Bonus: Das Förderprogramm gilt rückwirkend zum Jahresbeginn. Zudem läuft die Antragstellung elektronisch ab und hilft so, Papier einzusparen. Nähere Infos zu „Gezielt Handeln für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ gibt es im Internet.