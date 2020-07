Die Ermittler hatten sich gemeinsam mit Brandgutachtern ein Bild vor Ort gemacht. Bei dem Feuer am Donnerstagnachmittag brannte die Sporthalle am Fischhausweg komplett ab, auch zwei direkt angrenzende Wohnhäuser wurden durch die übergreifenden Flammen in Mitleidenschaft gezogen. So verlor eine vierköpfige Familie ihr Hab und Gut - ihr Haus ist unbewohnbar. In Rietberg brach daraufhin eine Welle der Hilfsbereitschaft los.

Genaue Untersuchungsergebnisse stehen laut Polizeimitteilung vom Mittwoch noch aus. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.