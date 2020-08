Rietberg (gl) - In Rietberg sind aktuell zahlreiche Feuerwehrleute aus Rietberg und Delbrück im Einsatz, um einen Großbrand bei einem Abbruch- und Entsorgungsunternehmen an der Industriestraße zu löschen. Eine Halle steht dort komplett in Brand. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.