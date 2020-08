Rietberg (ei) - Nachdem am 24. Juni eine Verzinkerei in Varensell und am 23. Juli die Tennishalle am Fischhausweg niedergebrannt sind, musste die Feuerwehr in Rietberg am Samstagabend zu einem dritten Großbrand in diesem Sommer ausrücken: An der Industriestraße brannte ein Sammelplatz für Sperrmüll.