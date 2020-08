Außer dem Fahrer (26) und seiner Beifahrerin (24) befand sich auch ein einjähriger Steppke in dem Auto, der auf der Rückbank ohne entsprechenden Kindersitz Platz genommen hatte.

Auto nicht versichert

Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass für den Renault seit 2019 kein Versicherungsschutz mehr besteht. Der Fahrer gab an, sich das Auto erst kürzlich von einem Bekannten geliehen zu haben. Ermittlungen hierzu ergaben indessen, dass der 26-Jährige es bereits im April für einen Tankbetrug in Köln genutzt hatte. In einer Öffentlichkeitsfahndung erkannten die Polizisten ihn auf Bildern wieder.

Überdies ergab eine Überprüfung, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Marihuana in der Wickeltasche

Im weiteren Verlauf der Kontrolle erhärtete sich für die Ordnungshüter zu allem Überfluss der Eindruck, dass der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was ein Drogenvortest bestätigte. Außerdem fanden die Beamten bei ihm sowie in der Wickeltasche des Kleinkinds jeweils eine geringe Menge Marihuana.

Der 26-Jährige wurde zur Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt muss er sich nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie gegen das Betäubungsmittel- und Strafgesetz verantworten.