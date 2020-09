Gartenhütte brennt in voller Ausdehnung

Rietberg (ei) - Die Löschzüge Rietberg und Neuenkirchen sind in der Nacht zu Mittwoch zur Straße „Am Westwall“ in Rietberg ausgerückt: Anwohner hatten dort kurz vor 1 Uhr eine in Flammen stehende Gartenhütte entdeckt.