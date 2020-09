Darüber informierte Landgerichtssprecher Guiskard Eisenberg am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung. Die Erste Große Strafkammer hatte Artur T. zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten wegen gemeinschaftlich verübten Raubs und gefährlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen verurteilt. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Im Juli hatte der BGH bereits das Urteil gegen Robert D. als rechtskräftig erachtet, der lebenslang bekommen hat. D. ist einer der Haupttäter in dem am 3. November 2015 verübten Raubmord an dem Westerwieher Heinrich S. Artur T. wiederum soll nur als Fahrer in das Tatgeschehen involviert gewesen sein. Das Gegenteil konnte ihm nie bewiesen werden.