Am Sonntag, 13. September, sind rund 24.000 Bürger der Emskommune aufgerufen, ihre Stimme für Stadtrat, Kreistag und das Landratsamt abzugeben. Wahlleiter Andreas Sunder weist darauf hin, dass an diesem Tag in allen 19 Wahllokalen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Wer mag, bringt einen eigenen Kugelschreiber mit, um die Kreuzchen auf den Stimmzetteln zu machen. Es liegen aber auch ausreichend Exemplare bereit, die anschließend mit nach Hause genommen werden dürfen. Der Urnengang ist von 8 bis 18 Uhr möglich.

Wer am 13. September nicht persönlich wählen gehen kann oder möchte, kann auch jetzt noch einen Wahlschein beantragen und per Brief abstimmen. Das ist möglich mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung, dem auf der Rückseite befindlichen Antrag oder über die Internetseite der Stadt. Online-Wahlscheinanträge können noch bis Donnerstag, 10. September, 12 Uhr, beantragt werden. Das Briefwahlbüro im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes Rügenstraße 1 ist letztmalig am Freitag, 11. September, von 8 bis 12 Uhr besetzt. Am Freitag bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr ist das Wahlamt im Büro 2.01 im zweiten Obergeschoss des historischen Rathauses über den Seiteneingang zur Rügenstraße erreichbar.

Weitere Informationen erteilt Astrid Karweger unter Telefon 05244/986212.

Wahlscheinanträge werden bis Freitag, 18 Uhr, entgegengenommen. Im Fall einer nachgewiesenen, plötzlichen Erkrankung können sie im Wahlamt noch bis zum 13. September, 15 Uhr, persönlich nachgeholt werden. Wer sie für eine andere Person in Auftrag gibt und abholt, muss dafür eine schriftliche Vollmacht mitbringen und seinen Personalausweis vorzeigen. Die ausgefüllten Dokumente müssen so rechtzeitig abgeschickt werden, dass sie bis spätestens Samstag, 12. September, bei der Stadt eingegangen sind. Sie können dort auch während der Öffnungszeiten des Wahlamts persönlich eingereicht werden. Der Hausbriefkasten der Kommune befindet sich links neben der Eingangstür Rügenstraße 1 und wird am Wahlabend ein letztes Mal um 18 Uhr geleert.