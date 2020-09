Rietberg (gl) - Der Sommer geht kommende Woche in die Verlängerung, und die Stadt Rietberg geht mit. Das Freibad am Torfweg schließt nicht am Sonntag, 13. September, sondern erst am Donnerstag, 17. September. Bis einschließlich Mittwoch können Schwimmer ihre Bahnen also unter freiem Himmel ziehen.