Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Höhe der Einmündung Gerwingsweg. Ein Audi Q5 sowie der Opel Corsa und das Motorrad waren zeitgleich auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen unterwegs. Dann scherte der Opel aus der Kolonne aus - offenbar um zu überholen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad.

Gegen Baum geprallt

Durch den Zusammenstoß verlor der Biker die Kontrolle über sein Zweirad. Das Motorrad prallte gegen das Wurzelwerk eines am Straßenrand stehenden Baums. Der Fahrer wurde abgeworfen und mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine Bielefelder Spezialklinik gebracht. Die übrigen Fahrer wurden nicht nennenswert verletzt. Alle Unfallbeteiligten kommen laut Polizei aus dem Stadtgebiet Rietberg.

Spurensicherung läuft

Sachverständige sichern aktuell Spuren, um den Unfallhergang rekonstruieren zu können. Die Neuenkirchener Straße ist deshalb zurzeit noch für den Verkehr gesperrt.