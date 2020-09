Statt konzentriert an einem Abend in verschiedenen Gaststätten, genossen die Besucher das Programm diesmal auf drei Abende verteilt in einem umzäunten Areal auf dem Marktplatz Rügenstraße. Rund 160 Musikfreunde nahmen zum Auftakt am Freitag an den insgesamt 34 Biertischgarnituren Platz.

Mirko-Bierstedt-Band bestreitet Auftakt

Auf der großen Bühne war die heimische Mirko-Bierstedt-Band zu erleben. Sie präsentierte bestens aufgelegt bekannte Hits ebenso wie Songs aus der eigenen Feder. Ordentlich krachen ließen es Musiker und Sänger etwa bei dem Dire-Straits-Klassiker „Sultans of Swing“, dem gefühlvollen Cover „Wish you were here“ der Rockband Pink Floyd und dem Rhythm-and-Blues-Hit „Stand by me“, den Mirko Bierstedt mit seinem Beatboxing-Talent bereicherte.

Kräftigen Beifall gab es auch für die eigene Rockballade „Time flies away“ und dem melodisch-energiegeladenen Rocksong „The last Troubador“. Außer Mirko Bierstedt waren Frontsängerin Leonie Beckmann, Hendrik Bussmann (Leadgitarre und Komposition), Frank Baumjohann (Synthesizer, Saxophon), Jörg Kretschmann (Bass), Manuel Vogt (Drums), Günther Bierstedt (Gitarre) und Günter Kerber (Keyboard) als Open-Air-Aufmischer im Einsatz.

„Round fifty“ und „Tubeway for“ folgen

Aufgrund der zentralen Lage in der historischen Altstadt und der kraftvollen Akustik bekamen auch die vielen Besucher, die sich dem zeitgleich stattfindenden „Dämmershopping“ hingaben, sowie die Kneipenwanderer in der Umgebung eine ordentliche Dosis Rock und Pop auf die Ohren. „Es ist gut, dass endlich wieder Veranstaltungen stattfinden, doch wir finden das ursprüngliche Kneipenfestival besser, weil man mehr Auswahl hat bei den Bands und der Örtlichkeit“, erklärte Marco Henser für seinen Freundeskreis, die allesamt aus Rietberg stammen.

Am Samstag versorgte die Band „Round fifty“ aus Erwitte ihre Zuhörer mit eigenen Rocksongs sowie Coverhits. Am Sonntagabend werden die Musiker von „Tubeway for“ ihrem Publikum auf dem Marktplatz Rügenstraße einheizen.