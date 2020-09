Wie berichtet, hatte der Rat in seiner Sitzung Anfang September den Weg dafür freigemacht und 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Viele Geschäfte und Gaststätten kämpfen nach wie vor mit den Auswirkungen des doppelten Lockdowns im Kreis Gütersloh“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Der Gutschein soll Kunden dazu animieren, ihr Geld vor Ort auszugeben.

Für 15 Euro kaufen, 20 Euro ausgeben

Aktuell machen folgende Unternehmen mit: Lifestyle-Wirtshaus 1643, Koch – Uhren und Schmuck, Tölle-Schuhe, Markus Koch und Kirsten Koch – EDV und Postagentur, Fotografie im Drostenhaus – Gabi Leweling, Krane Sehen und Hören, Brillen Herbort, Handwerke Goldschmiedeatelier, Gasthof „Zum Doppe“, Magd und Fischer, Max-und-Moritz-Kindermoden, Gärtnerei Austermann, Aral-Tankstelle Kraft, Ehrlich-Mode und Accessoires, Eiscafé La Luna, Café Münte, Harten – Uhren und Schmuck, Herrenmoden Göries, Baining-Moden, Collins – Jeans and More, Kapao – Thai-Food and Bar, Hotel „Zur Post“, Silamo, Gaststätte Hesse, Hotel und Restaurant Vogt, Schuhhaus Voßhenrich, Lind-Hotel, Schmidt – Mode mit Stil, „Hautsinn“-Kosmetikstudio.

Ihr Vorteil: Der Coupon kostet 15 Euro, durch den Zuschuss der Emskommune kann dafür aber Ware im Wert von 20 Euro erworben werden. „Das ist ein schöner kleiner Wirtschaftsförderungsbeitrag für den coronageschwächten Handel und die Gastronomie“, sagt Bürgermeister Andreas Sunder. Die Aktion helfe denen, die es am nötigsten haben.

Eine Liste der beteiligten Unternehmen ist auf der Internetseite der Stadt zu finden. Sie wird laufend aktualisiert. Die Gutscheine sind ausschließlich in der Touristikinformation an der Rathausstraße erhältlich – und zwar so lange, bis der 200.000-Euro-Fördertopf ausgeschöpft ist.

Jeder Kunde kann maximal fünf Exemplare auf einmal erwerben, weshalb die Personalien der Käufer aufgenommen werden. Inhaber des Rietberg-Passes erhalten pro Familie einen Gutschein als Geschenk. Der Pass ist bei Abholung mitzubringen. Da die Aktion eine Soforthilfe darstellt, ist die Einlösung zeitlich befristet und lediglich vier Monate ab Kaufdatum möglich.

Unternehmen, die sich noch beteiligen und von dem geförderten Couponsystem profitieren möchten, können sich bei Laura Hunke von der Stadtmarketing-GmbH melden (E-Mail an laura. hunke@stadt-rietberg.de). Ein Anmeldeformular steht zudem im Internet zum Download bereit. Zu finden ist es unter www.rietberg.de/wirtschaft/stadtmarketing-gmbh.html.