Kulturig verschiebt weitere Events

In der Folge müssen daher erneut Veranstaltungen verschoben werden. Dazu gehören:

- Das Konzert der Kölner Band

„Bläck Fööss“

, das am 3. Oktober hätte stattfinden sollen. Der neue Termin ist Samstag, 2. Oktober 2021.

- Die Konzertshow

„Abba-Gold“

, ursprünglich für den 18. April geplant und zwischenzeitlich auf den 9. November verlegt, muss nochmals neu terminiert werden, und zwar auf Samstag, 18. September 2021.

- Die

Johnny-Cash-Show

der Formation „The Cashbags“ – vom 18. März bereits auf den 11. November verschoben – soll nun am Donnerstag, 11. März 2021, in der Cultura über die Bühne gehen.

Für

Cultura-Rock-Festival

stehen zwei Nachholtermine im Raum

- Das

siebte Cultura-Rock-Festival

lässt jetzt am Samstag, 13. November, das Rundtheater beben. Alle drei verpflichteten Bands haben für den Ersatztermin zugesagt – und es sei zusätzlich gelungen, sie ebenfalls für Freitag, 12. November, zu buchen, heißt es in der Pressemitteilung. „So können wir spontan reagieren und die Veranstaltung auf zwei Abende aufteilen, wenn es die Situation dann immer noch erfordert. Wenn nicht, können wir den vielen Fans, die für den ursprünglichen Termin kein Ticket ergattern konnten, einen Zusatztermin anbieten und zwei Mal ein grandioses Festival in der vollen Cultura erleben“, freut sich Mitveranstalter Michael Beckhoff. Die entsprechende Variante werde demnächst bekannt gegeben.

Für alle verschobenen Events gilt: Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Das greift ebenfalls bei den folgenden Konzerten, für die die Nachholtermine noch nicht feststehen. So ist bislang nicht klar, wann

Frau Höpker

ihre ausverkauften Mitsing-Konzerte, avisiert für den 5. und 6. November, tatsächlich präsentieren kann. „Wir stehen mit der Künstlerin im engen Kontakt und werden Ersatztermine sofort veröffentlichen, wenn eine solide Planung wieder möglich ist“, verspricht Kulturig-Vorsitzender Johannes Wiethoff. Angepeilt werde das Frühjahr oder der Sommer 2021.

„Status Quo“ für das Frühjahr 2022 avisiert

Ebenfalls vor vollen Rängen hätte am 24. Oktober das Cultura-Rock-Festival Special mit

„Status Quo“

stattfinden sollen. Bereits vor einigen Wochen musste die Band ihre „Backbone“-Europatournee coronabedingt absagen und hatte zugleich aufgrund der Unwägbarkeiten von einer Verlegung in das Jahr 2021 abgesehen. Man befinde sich mit dem Management von „Status Quo“ in engem Austausch, teilt Kulturig mit. „Zurzeit sieht es so aus, dass wir die Band höchstwahrscheinlich im Frühjahr 2022 mit einer neuen Tournee in Rietberg erleben werden“, informiert Vorsitzender Johannes Wiethoff.

Zwar sei der Termin nicht gesichert und ein neues Datum stehe ebenfalls noch nicht fest, der Verein habe sich aber dennoch dazu entschieden, den Ticketinhabern der abgesagten „Backbone“-Show anzubieten, ihre Karten zu behalten und für das eventuelle neue „Status Quo“-Konzert zu nutzen. Wiethoff erläutert dazu: „Für die Fans bietet das den Vorteil, sich nicht noch einmal neu um Tickets bemühen zu müssen. Des Weiteren entgehen sie so Anpassungen bei den Eintrittspreisen, die für die Show in 2022 nicht auszuschließen sind.“

Option auf Rückgabe oder Umtausch der Tickets besteht

Sollte ein Ersatztermin wider Erwarten doch nicht zu Stande kommen, kann die Eintrittskarte zurückgegeben oder umgetauscht werden. Für alle Kulturig-Veranstaltungen gilt außerdem, dass Ticketbesitzer, die nicht auf den Nachholtermin warten möchten, ihre Karte in der Vorverkaufsstelle, in der sie sie erworben haben, gegen einen Covid-19-Gutschein eintauschen können. Dieser kann dann über www.kulturig.de oder in der Touristikinformation Rietberg für andere Kulturig-Veranstaltungen eingelöst werden. Coupons, die bis Ende 2021 nicht genutzt werden, können ausgezahlt werden. Eine Ausnahme bildet „Abba-Gold“: Hierfür melden sich die Kunden direkt beim Fremdveranstalter, E-Mail an post@phono-forum.de. Für die Johnny-Cash- Show ist der Kontakt das Paulis-Veranstaltungsbüro, E-Mail an tickets@paulis.de