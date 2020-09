Oder wer hätte gedacht, dass aus einem einzigen ausrangierten Herrenhemd ein Kleid, ein Strampler und eine Pumphose für Kleinkinder entstehen können? Margret Strothoff führt die Exemplare vor und zeigt als Beweis ein Foto des Kleidungsstücks in seiner ursprünglichen Form. Es sind nicht die einzigen Beispiele, bei denen sich rasch ein Wow-Effekt einzustellen vermag. Aus Teilen eines Hemds und einer Jeans ist ein Sommerstrampler geworden, ein Hoodie hat sich in einen schicken Overall verwandelt.

Upcycling-Nähtreff

Das aus dem Englischen stammende Wort Upcycling bezeichnet die Methode, scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umzuwandeln und somit aufzuwerten. „Was man selbst nicht mehr benötigt, können andere häufig umso besser gebrauchen“, verdeutlicht Strothoff. Zu diesem Zweck plant sie einen Nähtreff, der am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Oktober, jeweils von 15 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der von der Caritas gemieteten Villa Kuper stattfinden soll. Angesprochen sind insbesondere junge Mütter und Großmütter mit etwas Näherfahrung. Verwertet wird aussortierte Kleidung von zu Hause und aus dem Fundus des auf den Namen „Carla“ getauften Caritas-Kleiderladens.

„Ich bin selbst seit eineinhalb Jahren Großmutter und habe dadurch zu nähen begonnen. Es ist verblüffend, was man aus alten Dingen machen kann“, erklärt die Initiatorin und verweist darauf, dass gerade Kleidung für Babys und Kleinkinder gefragt seien. Das Angebot beschränke sich nicht auf Bedürftige, betont sie. „Für Eltern ist es eine günstige Gelegenheit, sich mit schöner Kleidung für Kleinkinder auszustatten, die außerdem einzigartig ist, da man sie nicht kaufen kann“, erläutert Strothoff. Die Näherzeugnisse sollen im „Carla“ angeboten werden, der immer montags von 14.30 bis 16.30 Uhr seine Pforten öffnet.

Anmeldung bei Margret Strothoff

Anmeldungen für den Upcycling-Nähtreff nimmt Margret Strothoff unter der Telefonnummer 05244/7675 und per E-Mail an margret.strothoff@strothoff-rietberg.de entgegen. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln weist sie darauf hin, dass die Teilnehmerzahl auf sechs Personen beschränkt ist. Eine Nähmaschine sei mitzubringen, Schnittmuster würden zur Verfügung gestellt.