Möbelfirmen gewähren tiefe Einblicke

Unter der Marke „Möbelmeile“ haben sich neun namhafte Hersteller aus der Region zwischen Oelde und Delbrück zusammengeschlossen: Loddenkemper aus Oelde, die 3C-Gruppe und Musterring aus Rheda-Wiedenbrück, Sudbrock, Röhr und die Rietberger Möbelwerke aus Rietberg, Schröder und Thielemeyer aus Delbrück sowie das belgische Unternehmen Mobitec, das auf dem Burgmannshof Haus Aussel im Rheda-Wiedenbrücker Ortsteil Batenhorst eine Dauer-Ausstellung unterhält.

Neuheiten in puncto Design, Farbe und Funktionalität

Das gemeinsame Anliegen der neun Partnerfirmen, die 14 starke Möbelmarken repräsentieren, besteht in der zeitgleichen Organisation der traditionellen Hausmessen. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem auch die Küchenmöbler aus dem Kreis Herford, die Hersteller aus dem Kreis Lippe und die Möbelzulieferer aus ganz Ostwestfalen-Lippe (OWL) zu ihren Fachmessen einladen. „Wir wollen damit erreichen, dass sich für unsere Handelspartner von den großen Möbelhäusern und -verbünde der Weg nach Ostwestfalen lohnt“, erläutert Michael Laukötter, Geschäftsführer der Möbelmeile und Koordinator der Hausmessen.

Fünf Tage lang, vom vergangenen Sonntag bis zum morgigen Donnerstag, präsentieren die neun heimischen Hersteller ihren Kunden, was sie in puncto Design, Farbe und Funktionalität sowie im Bereich digitale Warenpräsentation Neues erdacht und entwickelt haben. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage gehen die Möbler von weniger Besuchern als in den Vorjahren aus. Erwartet wird im Allgemeinen ein Rückgang um etwa die Hälfte. „Die wichtigsten Verbände und die größten Häuser haben aber alle zugesagt“, heißt es etwa von Jürgen Kleinegesse, Geschäftsführer der 3C-Gruppe.

Zu den Besuchern, die sich gleich am ersten Tag ein Bild von den Neuheiten verschaffen wollten, zählte der heimische Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus (CDU) aus Rheda-Wiedenbrück. Zwischen Kommunalwahlkampfterminen im Kreis Gütersloh, einem Treffen des CDU-Wirtschaftsrats und seinem Antrittsbesuch bei der neuen Regierungspräsidentin zu Wochenbeginn nutzte er den freien Sonntag, um sich bei der 3C-Gruppe, bei den Rietberger Möbelwerken und bei Röhr in Mastholte über den Zustand und die Stimmung in der Branche zu informieren.

Ralph Brinkhaus adelt regionale Branche

Eigentlich hatte Ralph Brinkhaus die Festrede bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen der Möbelmeile halten sollen. Pandemiebedingt war die Party jedoch abgesagt worden. Dass das Thema Corona in der heimischen Möbelindustrie nicht nur negativ gesehen wird, ist eine wichtige Erkenntnis, die der CDU-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag bei seinen drei Werksbesuchen gewonnen hat. „Wir haben in der Krise gelernt: Auch zu Hause ist es schön. Vor diesem Hintergrund ist das Thema ‚Wohnen und Einrichten’ aktueller denn je“, hielt er fest.

Bereits in jungen Jahren hatte der spätere Steuerberater als Ferienjobber bei Röhr erste Berührungspunkte mit der hiesigen Möbelindustrie. Brinkhaus: „Seitdem hat sich viel getan bei den Herstellern. Die Möbelindustrie heute ist mit der von 1989 nicht mehr zu vergleichen. Innerhalb einer Generation hat sich die Branche neu erfunden und ist wahnsinnig innovativ geworden.“ Seiner Ansicht nach haben die Möbelunternehmen für den Kreis Gütersloh als Wirtschaftsstandort weiterhin eine große Bedeutung. Der Politiker: „Wir sind hier noch immer das ‚Holzwurm-Epizentrum’ mit vielen eigenen Arbeitsplätzen und denen bei Zulieferbetrieben und Maschinenbauern.“