„Rumbalabumba“ hat mit „Dornröschen“ einen Klassiker der Gebrüder Grimm im Gepäck. Das Märchen um die Prinzessin, die sich an einer Spindel sticht und aufgrund eines Fluchs daraufhin samt ihrer kompletten Umgebung in einen 100-jährigen Schlaf fällt, dürfte bei Mädchen und Jungen bestens bekannt sein. In zauberhafter Kulisse präsentiert Kinderliedermacherin Karin Meier, die hinter dem Theater steckt, ein spannendes Mitmachprogramm.

Coronaregeln müssen eingehalten werden

Start der Vorführung ist um 15.30 Uhr in der Volksbank-Arena. Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Vor Ort werden Ein- und Ausgang überwacht, um zu gewährleisten, dass die maximale Besucherzahl nicht überschritten wird. Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn des Stücks. Es werden nur so viele Gäste hereingelassen, wie Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. Eine Reservierung ist nicht möglich. Kinder müssen das Märchen von ihrem Platz aus verfolgen. Bis alle Zuschauer auf ihrem Sitz sind, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem werden die Kontaktdaten erhoben, um im Fall der Fälle die Rückverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Das Dokument sollte im Idealfall schon vorab ausgefüllt und mitgebracht werden. Es steht als Download bereit auf der Internetseite der Stadt.

Darüber hinaus versprechen an diesem Tag zusätzliche Spielangebote von 11 bis 18 Uhr im Parkteil Nord Spaß für die jungen Besucher. Eine Hüpfburg in Form einer Ritterburg wartet ebenso darauf, erobert zu werden wie der Kletterturm „High Mountain“, an dem die Jungen und Mädchen durch Seile gesichert in die Höhe kraxeln können.

Beide Attraktionen werden unter Corona-Bedingungen betrieben – das Personal achtet auf deren Einhaltung und auch die Eltern sind aufgefordert, ein Auge auf den Nachwuchs zu werfen. Damit sichergestellt werden kann, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf der Hüpfburg toben, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Alle Angebote sind im Eintrittspreis von fünf Euro pro Erwachsenem enthalten, eigene Kinder sind frei. Der Park ist täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet und bis zum Einbruch der Dunkelheit zu verlassen.