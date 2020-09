Kurz vor den Sommerferien hatte der Umwelt- und Klimaausschuss einstimmig grünes Licht für dieses Projekt gegeben. Jetzt ruft die Abteilung Öffentliches Grün alle Interessenten auf, eine Baumpatenschaft zu übernehmen. Die Bürger können wählen zwischen Esskastanie, Zürgelbaum, Ginkgo, Walnuss, Hopfenbuche, Zerreiche und Einblättrige Robinie. „Dies sind alles Bäume, die mit den derzeit eher trockenen Bedingungen bei uns besser zurechtkommen als andere Exemplare“, erklärt Abteilungsleiterin Heike Bennink, warum sie gerade diese Sorten zur Auswahl stellt.

Bürgerwald gedeiht auf rund 3500 Quadratmetern

Auf etwa 3500 Quadratmetern sollen die grünen Riesen in loser Folge angeordnet werden. Eine Patenschaft kostet 180 Euro je Baum. Die Summe decke den Kaufpreis ab, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Den Aufwand für das Pflanzen, das regelmäßige Gießen und die Pflege übernimmt die Stadt. Da sich die 180 Euro vor diesem Hintergrund als Spende verstehen, kann auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt werden. Die Stadt wird Eigentümerin der Bäume im Bürgerwald und ist somit auch für die Verkehrssicherungspflicht in der Verantwortung.

Für die Patenschaft wird eine Urkunde ausgestellt. „So kann eine solche Baumspende auch ein schönes Geschenk zu einem Jubiläum oder einem feierlichen Familienanlass sein“, regt die Emskommune an. Wer mag, kann eine Plakette oder Tafel am Fuß „seines“ Schattenspenders anbringen, um auf seine Patenschaft hinzuweisen. Für Freitag, 13. November, hat Abteilungsleiterin Bennink ein Pflanzfest anberaumt. Dann werden die Mitarbeiter des Baubetriebshofs die Bäume in die Erde bringen. Die Paten dürfen gern mithelfen, müssen dies aber nicht. „In Zeiten, in denen wir an vielen Stellen Bäume fällen müssen, weil die Trockenheit der vergangenen Sommer ihre Opfer fordert, ist dieses Projekt wirklich eine tolle Idee“, sagt Andreas Sunder. Der Bürgermeister übernimmt selbst eine Patenschaft.

Wer sich am Bürgerwald beteiligen möchte, meldet sich bis zum 23. Oktober bei der Abteilung Öffentliches Grün, Heike Bennink (Telefon 05244/986237, E-Mail an heike.bennink@stadt-rietberg.de) oder Paul Hölscher (Telefon 05244/986323, E-Mail an paul.hoelscher@stadt-rietberg.de). Das Antragsformular ist auf der Internet der Stadt zu finden (Rubrik „Klimaschutz und Energie“).