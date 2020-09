Er wolle der JU aber als aktives Mitglied erhalten bleiben, heißt es in der Pressemitteilung der CDU-Jugendorganisation. Als Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Marius Peitz (21) gewählt. Peitz studiert an der Universität Bielefeld Rechtswissenschaften und gehört bereits als Beisitzer dem Vorstand der CDU Mastholte an. Unterstützt wird er von den neuen Stellvertretern Patrick Stöppel, ebenfalls Mastholte, und dem Rietberger David Saliba.

Beisitzer sind Paul Brinkmeier, Nico Hartkämper, Simon Steinberg und David Wildoer. Den ausgeschiedenen Mitgliedern sprach die frisch gekürte Führungsriege ihren Dank aus. Geleitet wurde die Abstimmung von der JU-Kreisvorsitzenden Lisa Elbracht aus Rheda-Wiedenbrück.

Die einstimmig verabschiedete Spitze wolle an alte Erfolge der JU anknüpfen, teilt die Gruppe mit. Demnach haben sich die Nachwuchspolitiker auf die Fahnen geschrieben, sich intensiv für die junge Generation in Rietberg einzusetzen. Die Organisation der Mitgliederversammlung sei angesichts der geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen eine Herausforderung gewesen, schreibt die Gruppe. Zugleich habe man aber auch wertvolle Erfahrungen für künftige Veranstaltungen sammeln können, mit deren Hilfe es nicht zuletzt gelingen soll, noch mehr junge Leute in Rietberg für Politik zu begeistern.