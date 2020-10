Rietberg-Mastholte (ei) - Zwei Schwerverletzte hat am Sonntagabend ein Unfall auf der Triftstraße in Rietberg-Mastholte gefordert, als ein mutmaßlich alkoholisierter BMW-Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich das Auto auf der angrenzenden Wiese überschlug.