Und doch macht die aktuelle Entwicklung der Stadtmarketing-GmbH einen Strich durch die Rechnung. „Eine solche Veranstaltung wäre aufgrund der steigenden Corona-Zahlen nicht verantwortbar“, sagt Peter Milsch, Geschäftsführer der Stadtmarketing-GmbH. „Das ist sehr schade.“ Er und sein Team hatten bereits einige Zeit in die Planung investiert und ein coronakonformes Konzept entwickelt. Unter anderem sollte der Adventsmarkt auf elf Tage verlängert werden und nicht auf dem Platz an der Rügenstraße stattfinden, sondern entlang der Rathausstraße, um Abstände einhalten zu können. Das Hygienekonzept stand, an der Möglichkeit der Zugangsregelung wurde intensiv gearbeitet.