Die Polizei Gütersloh und die Volksbank Rietberg gehen den Kampf gegen Ganoven nun gemeinsam an. Marco Hein vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz der Polizei Gütersloh hat einen Briefumschlag gegen Telefonbetrüger entwickelt. Er ist so aufgebaut, dass er nicht nur die Betrugsvarianten Enkeltrick und falsche Polizeibeamte, sondern auch Gewinnversprechen am Telefon und Schockanrufe berücksichtigt. Auf der Vorderseite des Umschlags sind Fragen aufgedruckt.

Briefumschlag gibt Hilfestellung

Auf der Rückseite prangt eine unmissverständliche Aufschrift: „Vorsicht Betrugsgefahr! Wenn Sie zwei oder mehr Fragen mit Ja beantworten, will ein Betrüger ihr Geld! 110 wählen!“ Der Umschlag wird durch Mitarbeiter der Volksbank Rietberg in allen Filialen bei größeren Abhebungen standardmäßig verwendet. Zusätzlich werden die Bankmitarbeiter an die potenziellen Opfer appellieren, vor der Übergabe des Summe an Dritte die aufgedruckten Fragen zu beantworten.