Corona-Fall an Neuenkirchener Schule

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - An der Grundschule in Neuenkirchen ist der Stadtverwaltung zufolge eine erwachsene Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei weitere Personen der Schule haben sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises in Quarantäne begeben.