Rietberg (kvs) - So still war es am Elften im Elften um 11.11 Uhr in Rietberg schon seit Jahrzehnten nicht mehr: Wird sonst traditionell zum Beginn der fünften Jahreszeit von Altweibern und dem Bürgermeister der Stein der Weisen vorm Rathaus gereinigt, darf jetzt jeder ran.