Die lebensechten Skulpturen der Künstlerin Christel Lechner waren 2005 in die Emskommune gekommen, woraufhin der Heimatverein Mastholte das Ensemble erwarb. Seitdem stehen sie abwechselnd dort und in der Kernstadt. Seit dem 20. September müssen der Geschäftsmann, die Nonne und die Hausfrau mit Einkaufsbeutel indessen ohne ihren Fotografen auskommen: Die Figur war wie berichtet bei einem Verkehrsunfall schwer beschädigt worden. Ein Auto war in sie hineingefahren.

Inzwischen ist eine Ersatzfigur in Auftrag gegeben worden. Darauf hätten sich die Stadtverwaltung, der Heimatverein und die Versicherung des Unfallfahrers geeinigt, heißt es aus dem Rathaus. „Eine Reparatur war nicht mehr machbar“, gibt Dominik Bartels, Leiter der Abteilung Schule, Kultur und Sport, die Einschätzung aus dem Büro der Künstlerin wieder. Die Neuanfertigung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Demnach ist mit dem Aufstellen frühestens im Juni 2021 zu rechnen.