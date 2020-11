Eine kleine Abordnung der St.-Hubertus-Schützengilde legte dabei gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Sunder und dem Ersten Beigeordneten Andreas Göke einen Kranz am Mahnmal nieder. Coronabedingt war die offizielle Veranstaltung, an der sonst rund 150 Personen teilnehmen, abgesagt worden. „Für uns war es aber selbstverständlich, dennoch an die Gefallenen der Weltkriege zu denken und ihnen zu Ehren den Kranz niederzulegen“, sagt Gildechef Stefan Kay. Göke spielte passend dazu mit seiner Trompete das Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“. Im Anschluss an den kurzen Festakt gingen die wenigen Teilnehmer wieder auseinander.

„Wir fühlen mit den Angehörigen, die ihre Eltern, ihre Großeltern oder ihre Geschwister an die unbarmherzige und eiskalte Realität des Kriegs verloren haben. Lasst uns nie aufhören, zu erinnern“, unterstrich Bürgermeister Sunder. Allen Beteiligten sei es wichtig gewesen, trotz der Coronakrise ein Zeichen zu setzen, wenn auch unter besonderen Bedingungen, sprich: viruskonform mit wenigen Personen und dem gebührenden Abstand zueinander. „Auch in der Pandemie dürfen wir diejenigen nicht vergessen, die ihr Leben in den Kriegen verloren haben“, verdeutlichte Stefan Kay.

Die eigentlich geplante Gedenkrede hätte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Ralph Brinkhaus, gehalten. Für das kommende Jahr hat bereits der NRW-Landtagspräsident und frühere Rietberger Bürgermeister André Kuper (CDU) als Redner zugesagt – sofern eine solche Veranstaltung dann wieder stattfinden darf.