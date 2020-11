Drei Wochen lang sollten im September möglichst viele Rietberger auf das Auto verzichten und auf das Velo umsteigen. Auf diese Weise seien insgesamt 76.573 Kilometer zusammengekommen, heißt es aus dem Rathaus. An der Aktion haben sich 330 Bürger in 36 Teams beteiligt. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 369 Rietberger für das Klima in die Pedale traten, sind das zwar etwas weniger Mitstreiter. Dafür haben sie gemeinsam eine größere Distanz zurückgelegt, denn 2019 kamen beim „Stadtradeln“ lediglich 76.156 Kilometer zusammen.

Die jetzt erstrampelte Strecke entspricht elf Tonnen schädlichem Kohlenstoffdioxid (CO2), die mit dem Umstieg auf das Zweirad vermieden werden konnten. Als größte angemeldete Gruppe ging „LosPedADELos“ an den Start. Als aktivste Belegschaft erwies sich die Stadtverwaltung. Für den kreativsten Namen wurden „Die Luftpumpen“ ausgezeichnet. Das Team mit den meisten Alltagswegen (ein bis 20 Kilometer pro Tag und Mitglied) und den meisten Tagen auf dem Rad bildeten die Männer und Frauen des Musikvereins Westerwiehe.

Unter allen Einzelteilnehmern wurden Gutscheine verlost. Bürgermeister Andreas Sunder ermittelte die Gewinner. Sie werden persönlich benachrichtigt. „Schade, dass wir nicht gemeinsam auf die Radsaison zurückblicken können“, meint Sunder. Angesichts der aktuellen Kontaktbeschränkungen sei das aber mehr als verständlich. Gleichwohl empfiehlt er, auch weiterhin sportlich aktiv zu bleiben. „Radfahren ist eine der wenigen Sportarten, die derzeit erlaubt sind – allein und im Freien.“