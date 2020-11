Als ein 85-jähriger Mann mit seinem VW Golf aus der Straße Kühler Grund links auf die Westerwieher Straße abbiegen wollte, stießen die beiden Autos zusammen und kamen auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der Löschzug Neuenkirchen wurde alarmiert, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen und die Straße zu reinigen.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an den nicht mehr fahrbereiten Autos vorbeigeführt. Sowohl am Ford als auch am VW Golf des Unfallverursachers entstand nach Polizeiangaben Totalschaden. Er summiert sich auf rund 40.000 Euro.