In der Stadt der schönen Giebel war die Resonanz am größten. 21 Rietberger Familien hatten Neubauten angemeldet. Sie mussten mindestens den KfW-Effizienzhausstandard 55 erfüllen oder übertreffen. Fünf Eigentümer waren mit Sanierungsmaßnahmen ins Rennen gegangen. Weitere vier Immobilien sind sogar so umfassend modernisiert worden, dass sie inzwischen den Anforderungen an ein Effizienzhaus Genüge tun.

Auch Baudenkmal dabei

Zu all den Anträgen zählte auch ein prägnantes Denkmal in Neuenkirchen, das nach der Sanierung in seinen repräsentativen Zustand zurückversetzt wurde –inklusive Energieeffizienz. Es waren zudem Gebäude mit Erdwärmepumpen, Dachbegrünungen, Solaranlage auf allen Dachflächen und in alle Himmelsrichtungen, Specksteinöfen, Immobilien in Holzständerbauweise und Objekte mit digitaler Steuerung als „Smart Home“ unter den Bewerbungen. Sie alle seien gute Beispiele dafür, wie Immobilien mit weniger Energie auskommen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

„Der Trend geht weg von den fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien aus Sonne, Wind und Wasser“, schreibt die Pressestelle der Stadt. Im Gebäudebereich gehe das besonders gut. „Die Ausgaben für Energie und damit die laufenden Kosten eines Gebäudes sinken und der Wert der Immobilie erhöht sich.“

Sichtbares Zeichen

Für diese zukunftsorientierten Sanierungs- und Bauweisen ist die „Blaue Hausnummer“ ein gut sichtbares Zeichen. Denn neben einer vom Bürgermeister unterschriebenen Urkunde erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer ihre Ziffern wahlweise als Glasschild oder als Solarleuchte.

Wertvoller Beitrag

Das Engagement eines jeden sei nötig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Mit seinem Haus haben jeder einzelne also einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sagt Bürgermeister Andreas Sunder in seinem Anschreiben. Unter den erfolgreichen Teilnehmern wurden zudem Geldpreise verlost. Die gemeinsame Abschlussfeier der Aktion konnte coronabedingt nicht stattfinden.