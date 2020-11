Betreuungsanspruch macht Stadt Druck

Politik und Verwaltung werden in Rietberg zum schnellen Handeln getrieben, denn schon jetzt ist klar, dass jeder der Grundschulstandorte erweitert werden muss. Die Anforderungen an Bildungsstätten steigen stetig. Inklusion, Elternberatung, Sozialarbeit und einige andere Dinge mehr fordern buchstäblich ihren Platz im jeweiligen Konzept. Und so ist es nicht allein der angekündigte Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung, der einen Handlungsdruck verursacht.

Vermutung mit Zahlen untermauert

Die baulichen Maßnahmen, die an den Grundschulen im Stadtgebiet erforderlich sein dürften, werden hinsichtlich ihrer Kosten von Bürgermeister Andreas Sunder und Kämmerer Andreas Göke auf zehn Millionen Euro beziffert. Der Emsschule in Rietberg kommt laut Zahlenwerk, das die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten erstellt hat, auf einen Mehrbedarf von 1000 Quadratmetern, die Grundschule an den Kastanien, Hauptstandort Neuenkirchen, auf 980. In Bokel fehlen den Berechnungen zufolge in absehbarer Zeit 450 Quadratmeter, in Westerwiehe 470. In Varensell sind es laut Untersuchung 350 Quadratmeter, in Mastholte immerhin 80.

Dabei sind bei der Betrachtung Flächen für Archiv, Lager, Putzmittel, Technik, Toiletten, Flure, Garderobe, Teeküche und ähnliches nicht einmal eingerechnet. Die Entwürfe zu den Raumprogrammen orientieren sich dabei an den maximalen Zügigkeiten, die bereits während der vorherigen Legislaturperiode vom damaligen Schul- und Sozialausschuss festgelegt worden waren, und solen einen möglichst einheitlichen Standard erfüllen. Berücksichtigt worden sind bei der Schablone, welche die zuständige Fachabteilung im Rathaus angewendet hat, eine flexible Nutzung und ein Zweischichtbetrieb – beispielsweise in der jeweiligen Mensa.

Zur Chefsache erklärt

Außer Acht gelassen worden sind zunächst Lehrerarbeitsräume, wo hinsichtlich ihrer Notwendigkeit offenbar Unklarheit besteht, und Bibliotheken. Der Vermerk „nice to have“ macht deutlich, dass sie im Zweifel als entbehrlich erachtet werden. Göke und Sunder haben das Raumprogramm für die Grundschulen zur Chefsache erklärt. „Wir müssen zeitnah in Abstimmungsgespräche gehen“, machte der Bürgermeister während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Kita deutlich. Parallel müsse man überlegen, „wie wir Herr der Lage werden“.

Dass es Raum-engpässe an den Rietberger Grundschulen gibt, die zum Teil sogar ganz erheblicher Natur sind, ist Politik und Verwaltung nicht neu. Unlängst aber ist diese Wahrnehmung mit konkreten Zahlen aus der zuständigen Fachabteilung im Rathaus untermauert worden. Paradox: Vor einigen Jahren musste man sich mit der Frage beschäftigen, ob es nicht sinnvoll wäre, Standorte zu schließen, weil die Auslastung nicht stimmte. Verwaltung und externe Fachleute hätten eine Bemessungsgrundlage entwickelt, die von einem größtmöglichen Raumbedarf ausgehe, erläuterte Bürgermeister Andreas Sunder während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Kita.

Grundschulen genießen im Rathaus Priorität

Eile sei insofern geboten, als dass unter anderem geprüft werden müsse, ob und welche Grundstücke verfügbar sind. „Das Thema hat bei uns im Haus höchste Priorität“, versicherte der Verwaltungschef. Obwohl die Zeit drängt, dürften sicherlich noch ein, zwei Jahre ins Land gehen, ehe erste Ergebnisse präsentiert werden können, sagte Sunder. Tanja Dresselhaus (FWG) wies während der Sitzung darauf hin, dass vorausschauend dimensioniert werden müsse. „Wenn wir jetzt schon so viel Geld investieren, dann vernünftig.“ In die gleiche Kerbe hieb CDU-Fraktionsvorsitzender Marco Talarico: „Ich möchte davor warnen, beispielsweise Aula und Mensa gleichzusetzen. Das mag bei einem Elternabend funktionieren, aber nicht im täglichen Schulbetrieb.“

Überdies forderte er eine größtmögliche Flexibilität in Sachen Ganztagsbetreuung, möglicherweise auch mit weniger Trägern, die schließlich jeder für sich Anspruch auf Räume erhöben. „Wir möchten das gerne vereinheitlichen.“ Dem konnte sich Ausschussvorsitzende Dr. Ute Buchheim anschließen: „Das ist auch im Sinne der FWG.“ Sie schlug für das Frühjahr eine umfassende Bestandsaufnahme vor.