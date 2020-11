Rietberg (dpa) - In der Rietberger Ortschaft Mastholte ist eine große Menge Strohballen in Brand geraten. Auf einer Wiese an der Katthagenstraße hätten in der Nacht zum Donnerstag etwa 400 bis 500 Strohballen auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern gebrannt, teilte die Polizei am Morgen mit.