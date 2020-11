Rietberg-Mastholte (gl) - Die Kriminalpolizei hat erste Ergebnisse vorgelegt, was den Brand von Strohballen, der in der Nacht auf Donnerstag um 2.22 Uhr an der Katthagenstraße in Mastholte gemeldet wurde, verursacht haben könnte. Derzeit gehen die Experten von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.