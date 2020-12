1,4 Millionen Euro für Begegnungsstätte

Rietberg (gl) Die DRK-Begegnungsstätte Rietberg ist für viele ältere Mitbürger fast so etwas wie ein zweites Zuhause. Wenn nicht gerade das Coronavirus den Alltag bestimmt, treffen sich in den Räumen an der Dr.-Bigalke-Straße wöchentlich mehr als 100 Senioren.