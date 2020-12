Die Solidarität ist größer denn je

Seit gut einem Vierteljahrhundert ruft die Caritas in Mastholte dazu auf, zu Weihnachten ein Päckchen mit Lebensmitteln und Hygienebedarf zu packen. „Im Schnitt folgen 50 Familien und Einzelpersonen diesem Aufruf“, weiß Maria Pollhans, zusammen mit Ursula Ahrens Vorsitzende der Caritaskonferenz sowie Organisatorin der Hilfsaktion. Zuletzt ist das Echo noch deutlich positiver. Als Pollhans am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr die Tür der Mastholter Grundschulaula schließt, blickt sie auf Tische voller Geschenkpakete. Es mögen etwa 80 gut gefüllte Pappkartons sein, die sich da vor ihren Augen ausbreiten.

Prall gefüllt

Die meisten Pakete sind randvoll gefüllt. Grundnahrungsmittel finden sich darunter, aber auch viele weihnachtliche Leckereien. Marktbeschicker Günter Brinkhaus aus Mastholte etwa hat einige Großpackungen überschüssiger Süßwaren gespendet. Auch Produkte für die Körperpflege und das eine oder andere Stofftier blicken aus den Kisten, die auf Bitten der Caritas offen angeliefert wurden. „Dadurch sehen wir, was drin ist. Dann können wir sie passend für die Zielpersonen zustellen“, weist Maria Pollhans daraufhin, dass Senioren mit Babywindeln eher weniger anzufangen wissen, außerdem bei manchen Abnehmern bestimmte Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen und bekannt sind.

Für Maria Pollhans und ihre Helfer ergibt sich durch die erfreuliche Resonanz aktuell eine neue komfortable Situation: „In den Vorjahren hatten wir immer mehr Abnehmer als Pakete. Da mussten wir noch zukaufen, um alle einigermaßen gleichwertig beliefern zu können“, sagt sie. Jetzt aber halten sich die Zuwendungen und die Zahl der Empfänger die Waage. Und sollte möglicherweise sogar etwas von den Spenden übrigbleiben, so wandern die Lebensmittel in das Lager der Caritas. „Dann verteilen wir die Artikel im Rahmen unserer wöchentlichen Ausgabe nach Weihnachten“, sagt Pollhans.

Zumeist ältere Alleinstehende

Jeden Donnerstag finden sich Bedürftige aus dem Dorf im „Caritas-Warenkorb“ in der Grundschulaula ein, um sich mit Artikeln des täglichen Bedarfs einzudecken. „Den klassischen Abnehmer gibt es nicht“, sagt Maria Pollhans, die jeden ihrer regelmäßigen Besucher kennt. „Es sind zwar überwiegend ältere und meist alleinstehende Menschen. Doch auch größere Familien oder Alleinerziehende mit ihren Kindern finden sich darunter.“

Bedürftigkeit nachgewiesen

Bemerkenswert: In der Corona-Krise ist der Kreis nur unwesentlich größer geworden. Alle Abnehmer verfügen über Dokumente von der Agentur für Arbeit oder dem städtischen Sozialamt, die sie als Bedürftige ausweisen. Damit ist sichergestellt, dass die Spenden des Warenkorbs nicht in die Hände von Menschen geraten, die dies gar nicht nötig haben.

Heute Päckchen abgeben

Die Päckchenaktion der Mastholter Caritaskonferenz ist kein Einzelfall. Auch die verwandten Organisationen in anderen Rietberger Ortsteilen haben zu Spenden aufgerufen. In Rietberg etwa besteht am heutigen Montag Gelegenheit, bedürftigen Mitbürgern zum Weihnachtsfest mit einem Geschenkpaket eine Freude zu bereiten. Die gepackten Zuwendungen können am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr und am Nachmittag in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Villa Kuper, Kuperstraße 12, abgegeben werden. Eine weitere Möglichkeit besteht am morgigen Dienstag von 10 bis 12 Uhr. Die Verteilung der Päckchen an die Bedürftigen erfolgt den Verantwortlichen zufolge im Rahmen der üblichen Warenkorb-Ausgabe, und zwar am Dienstag, 22. Dezember.

In Neuenkirchen werden die Weihnachtspäckchen am Freitag, 18. Dezember, nachmittags von 16 bis 18 Uhr und am darauffolgenden Samstag von 10 bis 12 Uhr in der Caritas-Kleiderstube an der Ringstraße 10 entgegengenommen. Die Verteilung erfolgt in der Kleiderstube am Montag, 21. Dezember, in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr.

Bokeler schicken Pakete nach Rumänien

Die Caritas-Konferenz Bokel hat sich entschieden, in diesem Jahr rumänische Kinder mit einem Weihnachtspäckchen zu unterstützen. Alle Bürger sind eingeladen, eine Kiste in Schuhkartongröße für Heranwachsende zu packen und weihnachtlich zu dekorieren. Der Inhalt könnte zum Beispiel bestehen aus Schokolade, Plätzchen, Gummibärchen, geknackten Nüssen und Mandeln, Buntstiften, einem Malbuch, warmen Socken oder Handschuhen. Aus der Beschriftung sollte ersichtlich sein, ob das Päckchen an einen Jungen oder ein Mädchen gehen soll und ob der Adressat jünger oder älter als acht Jahre sein sollte. Die in Bokel gesammelten Kartons werden dann mit „Hüttis Balkanhilfe“ aus Verl per Lastwagen nach Rumänien gebracht. Dort werden sie an Waisen- und Straßenkinder sowie bedürftige Familien verteilt.

Westerwieher erbitten Geldspenden

Während sich die Caritas-Konferenzen in den anderen Ortsteilen auf das Sammeln von Sachgeschenken konzentriert haben, erbitten die Westerwieher Geldspenden im Rahmen der Adventsammlung „Du für den Nächsten“. Die Spendenbriefe sollen in den nächsten Tagen an die Bedürftigen verteilt werden. Die Caritas-Konferenz verspricht: „Mit der Zuwendung können Sie helfen, Menschen aufzufangen, die in Notlage geraten sind – oft auch in Ihrer Nähe.“