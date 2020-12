So könne sichergestellt werden, dass die Kunden die Waren trotz des neuerlichen Lockdowns noch rechtzeitig zum Fest von den heimischen Geschäften erhalten und nicht auf Online-Versandhäuser zurückgreifen müssen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Ab sofort und bis zum 23. Dezember machen sich Christa und Bernhard Peitz an jedem Werktag gegen 17 Uhr auf den Weg, holen die georderten Produkte bei der Kaufmannschaft an der Rathausstraße ab und bringen diese anschließend zu den Kunden im Stadtgebiet.

Die Händler wiederum melden den Lieferbedarf eigenständig bei ihnen an und teilen den Empfängern mit, an welchem Tag mit der Sendung zu rechnen ist. Ausgetragen werde ausschließlich Ware von den Geschäftsleuten im Rietberger Stadtkern – denn auf diesem Gebiet liege das Hauptaugenmerk der Marketing-GmbH – an Kunden, die in Rietberg wohnen, schreibt die Tochtergesellschaft der Emskommune weiter. Gastronomische Angebote sind von dem Service ausgeschlossen. Die Abrechnung zwischen Kaufmannschaft und Kunde erfolgt auf direktem Weg. Die Lieferanten nehmen weder Geld noch Gutscheine an und sind auch nicht für mögliche Rücklieferungen zuständig, falls die Ware nicht passt oder nicht gefällt.

„Die Stadtmarketing-GmbH möchte auf diesem Weg den von Corona gebeutelten und vom erneuten Lockdown schwer getroffenen Händlern auf schnelle sowie unbürokratische Weise eine Hilfestellung leisten, allerdings unter Ausschluss jedweder Haftung“, teilt sie mit. Geschäftsleute aus dem genannten Einzugsgebiet, die den Service noch in Anspruch nehmen möchten, können sich kurzfristig bei der GmbH melden.