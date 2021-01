Dabei sollen die Besonderheiten dieser Schulform erläutert werden. „Viele Rietberger kennen das Schulzentrum aus ihrer eigenen Schulzeit gut, aber insbesondere Fragen nach der Unterrichtsorganisation und der Differenzierung werden immer wieder gestellt, denn nur ganz wenige Eltern sind selbst auf einer Gesamtschule gewesen“, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung.

Inhaltliche Fragen im Mittelpunkt

In mehreren kurzen Filmen, die ab dem morgigen Samstag auf der Internetseite des Lernorts zu finden sind, werden daher die zentralen Merkmale von der Leitung sowie von Lehrkräften aufbereitet. So könnten die Eltern ohne Probleme und zu jeder Zeit Antworten auf die wichtigsten Fragen erhalten, die bei der Entscheidung über die geeignete Schule für ihr Kind von Bedeutung sind, teilt die Bildungseinrichtung mit.

Im Gegensatz zu den vielfach bekannten Imagefilmen stehen in den Videos der Rietberger Gesamtschule entsprechend die inhaltlichen Fragen im Mittelpunkt: Wie werden Kinder mit ganz unterschiedlichen Begabungen gefördert und gefordert? Wie werden die Leistungen bewertet, wenn in der selben Klasse Schüler mit verschiedenen Abschlüssen gemeinsam lernen? Diese und andere Themen werden aufgegriffen und erklärt.

„Und damit allen Interessenten doch ein kleiner Einblick in das Innere der Schule ermöglicht wird, gibt es zusätzlich noch einen kurzen Imagefilm mit vielen Bildern sowie Einblicken in den Unterricht“, erklärt der didaktische Leiter Burkhard Ernst. „Neben den wichtigen Sachinformationen wollen wir den Kindern und ihren Eltern auch Einblicke in den Alltag an der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule geben“, ergänzt Rektor Frank Wedekind. Doch nicht alle Fragen lassen sich in einem Film klären. Deshalb steht die Schulleitung auf Wunsch ebenfalls für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Der Lernort am Teichweg in Rietberg ist unter Telefon 05244/986480 sowie per E-Mail an info@gesamtschule-rietberg.de erreichbar.