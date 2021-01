Magie kommt online in die Wohnzimmer

Rietberg (gl) - Wenn die Rietberger nicht in die Cultura dürfen, kommt die Cultura eben zu den Rietbergern: Am Samstag, 6. Februar, präsentiert der Verein Kulturig die Zaubershow „Das „Kabinett der Kuriositäten“ von und mit Axel Hecklau per Live-Stream aus dem Rundtheater sowie aus Berlin.