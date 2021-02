Rietberg-Neuenkirchen (ssn) - Die nicht angemeldete Trauerfeier in Neuenkirchen mit 160 Gästen, die am Freitag von der Polizei aufgelöst worden war, hat bei Facebook eine kontroverse Debatte angestoßen. Im Zentrum steht die Frage: Was ist bei solchen Veranstaltungen in Zeiten von Corona erlaubt?