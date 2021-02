Bürgermeister Andreas Sunder sieht darin auch eine Chance für Rietberg. Zunächst gilt es jedoch, die Voraussetzungen abzuklopfen.

Technik für die Übertragung muss mobil sein

Die rechtliche Situation:

„Die Bundesländer behandeln dieses Thema sehr unterschiedlich, eine einheitliche Lösung gibt es aktuell nicht“, teilt die Verwaltung in ihrer Vorlage zur jüngsten Ratssitzung mit. Demnach muss in NRW eine Kommune zwingend vorab die Einwilligung aller Teilnehmer einholen, ist ein Live-Stream geplant – und das für jede Sitzung aufs Neue. Wer sein Einverständnis verweigert, darf nicht gefilmt werden. Diese Vorgabe könne in der Praxis einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, heißt es seitens der Verwaltung. Schließlich müssten auch Wortmeldungen der betreffenden Person noch während der Übertragung herausgeschnitten werden.

Technische und personelle Voraussetzungen:

Um eine halbwegs attraktive Übertragung von Bild und Ton zu gewährleisten, wären laut Verwaltung für jede Sitzung mehrere Kamerapositionen respektive Einstellungen erforderlich. „Schließlich soll sinnvollerweise der- oder diejenige zu sehen sein, der oder die gerade spricht.“ Das bedeutet im Umkehrschluss, dass mindestens eine Person während der gesamten Zeit anwesend sein muss, um die Regie zu übernehmen.

Des Weiteren werde entsprechende Technik für die Übertragung benötigt, die überdies mobil sein muss, da die Ausschüsse an verschiedenen Orten stattfinden. „Dafür müsste ein externer Partner beauftragt werden, der sowohl die Technik zur Verfügung stellt als auch die Regie übernimmt“, heißt es aus dem Rathaus. Zwar liegen der Stadtverwaltung keine konkreten Angebote solcher Firmen vor. Sie rechnet aber pro Sitzung mit erheblichen Kosten.

„Möglicherweise fühlt sich jemand allein durch die Anwesenheit der Kameras befangen“

Persönliche Voraussetzungen:

„Diskutiert werden sollte im Vorfeld auch darüber, ob Lokalpolitiker sich damit wohlfühlen, dass jedes Wort live ins Internet übertragen wird“, gibt die Stadtverwaltung zu bedenken. Die Mandatsträger übten ihr Engagement schließlich als Ehrenamt aus und seien nicht – wie etwa Berufspolitiker – rhetorisch geschult. „Möglicherweise fühlt sich jemand allein durch die Anwesenheit der Kameras befangen. Das birgt unter Umständen die Gefahr, dass Redebeiträge entweder entsprechend angepasst und verändert oder möglicherweise gar nicht erst geäußert werden.“