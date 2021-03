Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Nachdem in der katholischen David-Kita in Neuenkirchen vergangene Woche eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden war und in der Folge neun Mädchen und Jungen sowie drei Mitarbeitende unter Quarantäne gestellt wurden, sind die Sicherheitsmaßnahmen nun verschärft worden.