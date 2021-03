Keine Teststrategie für die Schule

Marco Talarico (Foto) wies darauf hin, dass einige Jahrgangsstufen bereits vor etwa zwei Wochen in die Schulen zurückgekehrt seien. Ab kommendem Montag gebe es in Nordrhein-Westfalen auch für alle anderen Schüler zumindest Wechselunterricht – also eine Mischung aus Homeschooling und Präsenzpflicht in der jeweiligen Bildungseinrichtung. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Verwaltung das Thema Corona-Tests für Schüler von sich aus auf die Tagesordnung des Fachausschusses gesetzt hätte“, sagte Talarico. Konkret fragte er nach, ob man im Rathaus dabei sei, eine Teststrategie für die Kinder und Jugendlichen, die die Lernanstalten in Rietberg und den Ortsteilen besuchen, vorzubereiten. Ferner wollte er wissen, ob sich die Stadt bereits im Vorfeld Schnelltests gesichert hat, um die Schüler regelmäßig und flächendeckend zu testen.

Stadt wartet auf Landesvorgaben

Man warte diesbezüglich aktuell auf Vorgaben des Landes NRW, gab Dominik Bartels von der städtischen Schulabteilung Auskunft. Deshalb habe sich die Verwaltung in der Sache auch noch nicht mit den jeweiligen Schulleitungen abgestimmt. In den vergangenen Wochen sei das Infektionsgeschehen in den Schulen und Kindertagesstätten überschaubar gewesen. Es habe nur vereinzelte Corona-Fälle gegeben, davon nur eine Handvoll an den Grund- und weiterführenden Schulen. Vor etwa zwei Wochen sei bei einem Schüler die britische Virusmutation nachgewiesen worden. Bürgermeister Andreas Sunder betonte, dass die Stadt über etwaige Fälle in ihren Bildungseinrichtungen offensiv informiere. Über Infektionen in den Kitas berichteten die jeweiligen Träger.

Hinsichtlich der Corona-Schnelltests im Allgemeinen erklärte Sunder, dass man unter anderem bei örtlichen Apothekern angefragt habe, ob diese bereit seien, in Absprache mit der Stadt Rietberg Abstriche vorzunehmen. Bezüglich der von Talarico angesprochenen Schultestungen gab Sunder zu Protokoll, dass diese bislang nicht vorgesehen seien. Im Licht der nach wie vor nicht ausgestandenen Corona-Pandemie kam in der Ausschusssitzung ein weiteres Thema zur Sprache. Rabea Beckert (Grüne) beantragte, dass alle Rietberger Schulklassen sogenannte CO2-Ampeln erhalten. Die Geräte messen den Sauerstoffgehalt in der Raumluft und schlagen Alarm, wenn dieser zu niedrig ist.

Eine Ampel pro Klasse?

„Die Ampeln sind ein gutes Hilfsmittel, damit sollten wir schleunigst alle Schulen ausrüsten“, regte Rabea Beckert an. Christiane Schneiders (SPD) war aufgefallen, dass zurzeit die Ausstattung mit CO2-Ampeln in den Schulen der Stadt höchst unterschiedlich sei. Sie schlussfolgerte daraus, dass die Einrichtungen die Geräte nach eigenem Ermessen und aus Eigenmitteln angeschafft hätten. Marco Talarico (CDU) bat die Stadt darum, zu prüfen, wie teuer die Geräte sind. Diese könnten dann auch ohne Ratsbeschluss im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung unkompliziert und schnell besorgt werden. Eine detaillierte Abfrage, welche Schulen für sich Bedarf in Sachen Sauerstoff-Ampeln sehen, wünschte sich Ausschussvorsitzende Dr. Ute Buchheim (FWG). Mit diesem Vorschlag zeigte sich auch Antragsstellerin Rabea Beckert von den Bündnisgrünen einverstanden.

25 Geräte am Torfweg

Dass die Ampeln aus seiner Sicht durchaus Sinn machen, erklärte in der Sitzung Frank Wedekind als Leiter der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule. In der nach dem früheren Bundespräsidenten benannten Einrichtung am Torfweg seien 25 Geräte im Einsatz, die über ein Netzwerk miteinander verbunden seien. Auffällig sei, dass sie im gut belüfteten Neubautrakt stets auf Grün ständen. Im teils schlechter mit Frischluft versorgten Altbau sei das nicht immer der Fall.