Kita mit zehn Wohnungen obendrauf

Der Neubau, der auf dem Eckgrundstück Jerusalemer Straße/Eberhard-Unkraut-Straße in den kommenden Monaten hochgezogen werden soll, wird indes nicht nur die Kindertagesstätte beherbergen, die von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betrieben wird. In den beiden oberen Etagen des Komplexes entstehen zehn barrierefreie Mietwohnungen. Ähnliche Doppelnutzungen für Kindergarten-Immobilien gibt es bereits an anderer Stelle im Kreisgebiet – beispielsweise in Langenberg. In dem geplanten Rietberger Neubau ist das Erdgeschoss komplett der Awo-Kita vorbehalten. Fünf Gruppen mit den dazugehörigen Neben- und Versorgungsräumen finden dort nach Auskunft von Architekt Leon Meyer Platz.

Erschließung der Wohneinheiten über zwei Treppenhäuser

Das Raumkonzept sei mit der Awo als künftiger Trägerin der Betreuungseinrichtung abgestimmt worden. Alles in allem könne die Kita im Inneren des Gebäudes auf eine Nutzfläche von 900 Quadratmetern zurückgreifen. Das Außengelände umfasse 1100 Quadratmeter, erläuterte Leon Meyer. In den beiden darüberliegenden Geschossen sind zehn Wohnungen vorgesehen. Sie erhalten vergleichsweise große Balkone beziehungsweise Terrassen, weil die Außenflächen der Kita vorbehalten bleiben. Die Erschließung der Wohneinheiten erfolgt über zwei Treppenhäuser, die jeweils auch über einen Fahrstuhl verfügen. Eine strikte Trennung der beiden Nutzungen des Neubaus – Kinderbetreuung auf der einen Seite und Wohnen auf der anderen – sei gewährleistet, unterstrich Meyer in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schulen und Kitas. Pastor Alexander Plümpe, der dem Gremium mit beratender Stimmer angehört, hatte diesbezüglich nachgefragt.

Der Kauf des Grundstücks, das zurzeit noch als Ackerfläche genutzt wird, ist nach Auskunft von Meyer noch nicht gänzlich abgeschlossen. Er und Investor Jan Holub rechnen aber damit, dass die Bauarbeiten in nächster Zeit starten können. Die Fertigstellung sei bis Anfang oder Mitte 2022 realistisch. „Bis zum Start des übernächsten Kindergartenjahrs ist auf jeden Fall alles bereit“, sagte Leon Meyer. Damit dies gelingt, setzen er und sein Auftraggeber Holub auf eine Mischung aus Holzbauweise und Betonteilen. „Es wird kein reiner Massivhaus, sondern eine schnelle, elementierte Bauweise“, erläuterte Meyer das weitere Vorgehen. Gleichwohl setzte man auf hochwertige Materialien und ein modernes Design.

Großzügiger Parkplatz vorgesehen

Fragen warfen bei der Vorstellung der Planungen in der Fachausschusssitzung die Eingangs- und Stellplatzsituation auf. Die Erschließung des Neubaus soll über einen noch zu realisierenden Stichweg, der von der Jerusalemer Straße abzweigt und den Namen Jordanweg erhalten soll, erfolgen. Dort ist ein großzügiger Parkplatz vorgesehen, den Kita-Mitarbeiter und -Besucher sowie die Mieter der Wohnungen gemeinsam nutzen sollen. „Der Parkplatz verfügt eine separate Ein- und Ausfahrt, sodass ein geregelter Hol- und Bringverkehr stattfinden kann“, erläuterte Architekt Leon Meyer.

Haupteingang verlegen?

Marco Talarico (CDU) wollte wissen, ob vor diesem Hintergrund nicht eine Verlegung des Haupteingangs der Kita von der Eberhard-Unkraut-Straße zur Stellplatzanlage am Jordanweg angeraten sei. Meyer betonte, dass man an den Planungen festhalten wolle – auch deshalb, weil der Eingang an der bestehenden Wohnstraße fußläufig oder auch mit dem Fahrrad für Familien aus dem angrenzenden Siedlungsgebiet besser erreichbar sei. Eine Tiefgarage, die Judith Wulf (FWG) ins Spiel gebracht hatte, sei prinzipiell zwar machbar, „aber in diesem konkreten Fall nicht sonderlich sinnvoll“.