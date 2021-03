Erste Ärzte signalisieren Interesse

Grünes Licht für das mit zunächst 120 000 Euro ausgestattete Zuschussprogramm hatte der Stadtrat bereits im Februar gegeben (diese Zeitung berichtete). Unbeantwortet geblieben war jedoch die Frage, ob zusätzliche Korrekturen oder Ergänzungen an der Förderrichtlinie notwendig sind, die der Kommune als Richtschnur für die Auszahlungen an die Mediziner dient. Der zuständige Fachausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, den Förderkatalog mit nur marginalen Korrekturen zu beschließen. Damit folgte das Gremium einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung. Die Frage, ob und unter welchen Bedingungen beispielsweise auch Medizinstudenten von der Kommune unterstützt werden können, soll zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden.

Förderung für Hausärzte und Fachmediziner

Dem Themenkomplex Stipendien und zinslose Darlehen will sich der Sport-, Sozial- und Kulturausschuss in seiner nächsten Sitzung widmen. Dazu soll als Experte der Geschäftsführer des Zentrums für Innovation in der Gesundheitswirtschaft OWL, Uwe Borchers, eingeladen werden. Hausärzte oder Fachmediziner, die sich in Rietberg mit einer Praxis niederlassen beziehungsweise eine bestehende übernehmen, werden von der Stadt künftig jeweils mit bis zu 40 000 Euro gefördert. Ausdrücklich ausgenommen sind Zahnärzte, Apotheker, Heilpraktiker, Selbstständige in Heilberufen und Tiermediziner. Mit der Förderung will die Stadt gewährleisten, dass auch künftig genügend Allgemein- und Fachärzte in Rietberg und den Ortsteilen praktizieren.

Bislang sei die medizinische Versorgung zwar sichergestellt, doch müsse man auch an die Zukunft denken, sagte Bürgermeister Andreas Sunder. Er verwies darauf, dass sich der eine oder andere Mediziner in absehbarer Zeit zur Ruhe setzen werde. Die finanzielle Unterstützung sei jedoch nur ein Aspekt, um neue Ärzte an Rietberg zu binden. Bereits vor zwei Jahren habe die Verwaltung auf sein Betreiben damit begonnen, auch andere Anreize zu schaffen. Dazu gehört nach Auskunft des Bürgermeisters die Hilfe bei der Suche nach Baugrundstücken sowie bei Plätzen in Schul- und Kindertagesstätten. Dass das Gesamtpaket aus finanzieller und praktischer Starthilfe attraktiv ist, beweist laut Sunder die Nachfrage: Mehrere Mediziner hätten sich bereits nach den genauen Fördermodalitäten erkundigt.

Zahnärzte bleiben außen vor

„Eben deshalb dürfen wir nicht länger warten“, unterstrich in der Ausschusssitzung Hans-Josef Ahrens (FWG). Denn sonst bestehe die Gefahr, dass die ansiedlungswilligen Ärzte – er sprach von dreien – in die Nachbarkommunen abwandern. „Auch dort werden schließlich Förderprogramme aufgelegt“, gab Ahrens zu bedenken. Weitreichenderen Änderungsvorschlägen an den Förderrichtlinien erteilte der Freie Wähler eine konsequente Absage. Zuvor hatte Dr. Christian Brockschnieder (CDU) wissen wollen, warum beispielsweise Zahnärzte von der städtischen Förderung ausgenommen sind. Der Ratsherr verwies auf einen Engpass in der zahnmedizinischen Versorgung, der seiner Auffassung nach aktuell in Mastholte besteht. Dort sei eine von zwei Zahnarztpraxen wegen eines Todesfalls seit einigen Monaten geschlossen. Hans-Josef Ahrens hielt dagegen, dass die zahnmedizinische Versorgung im Stadtgebiet – und insbesondere auch in Mastholte – gut sei. Für die zurzeit geschlossene Zahnarztpraxis im Dorf werde seines Wissens nach bereits an einer Nachfolgeregelung gearbeitet. Davon abgesehen sei die bisherige Quote – zwei Zahnärzte auf 6500 Einwohner – ein Wert, von dem andere ländlich geprägte Bereiche nur träumen könnten, konterte Ahrens.

Stadtrat muss noch grünes Licht geben

Die Förderung zur Ansiedlung von Haus- und Fachärzten in Rietberg soll rückwirkend vom 1. Januar an gelten. Sie ist zunächst bis Ende 2022 befristet. Inkrafttreten kann die jetzt vom zuständigen Fachausschuss beschlossene Förderrichtlinie, sobald auch der Stadtrat sein endgültiges OK gibt. Das ist für die Sitzung am 29. April geplant. Antragsberechtigt sind Haus- und Fachärzte, die sich neu im Stadtgebiet niederlassen, eine bestehende Praxis übernehmen oder einen weiteren Mediziner einstellen wollen.

Verpflichtung für mindestens zehn Jahre

Die Maximalförderung beträgt 50 Prozent der mit der Niederlassung zusammenhängenden Kosten, maximal jedoch 40 000 Euro. Darunter fallen beispielsweise Einrichtung, Umbau und Renovierung von Praxisräumen sowie die Anschaffung von medizinischen Geräten. Ärzte, die von der Stadt Geld annehmen, müssen sich verpflichten, für mindestens zehn Jahre in Rietberg zu praktizieren. Andernfalls müssen sie die Förderung anteilmäßig zurückzahlen. Die Stadt gewährt den Zuschuss in zwei Etappen. Zweidrittel fließen nach Abschluss der Fördervereinbarung, der Rest erst, wenn der Arzt den Nachweis der tatsächlich getätigten Investitionen erbracht hat.